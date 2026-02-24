Сергей Семак: «Меня мотивирует работа, игра, победы»

Фото: fc-zenit.ru

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в разговоре с «Чемпионатом» поделился мнением по поводу мотивации в работе после шестилетнего пребывания в качестве наставника петербуржцев.

«Меня мотивирует работа, игра, победы. Есть два пути, о которых я уже говорил выше — менять тренера или обновлять состав. Тот факт, что я ещё в «Зените» — это решение руководства. Я это решение уважаю, готов работать. Если они посчитают, что я не справляюсь, они меня заменят. Тренера можно уволить одним днём. Я ни в одном клубе не инициировал разговоров о новом контракте и моём будущем в целом» – сказал Семак.

В прошлом году «Зенит» впервые не стал чемпионом России с 2019 года.