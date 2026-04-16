Сергей Саначин: «Усиление конструкций не решит проблему Мергасовского дома»

Разрушение Мергасовского дома в Казани связано не только с естественным износом здания, но и с особенностями его расположения на переломе рельефа, где неизбежны подвижки грунта. Об этом «Татар-информу» сообщил член Союза архитекторов СССР (РФ), член Градостроительного совета Казани Сергей Саначин, комментируя возможные варианты сохранения объекта.

По его словам, подобные геологические условия уже приводили к деформациям ряда зданий в городе, независимо от качества последующих ремонтов и усилений.

«Я считаю, что здание это ценное, но его восстановить невозможно. Сколько бы туда ни закачивали бетон или какие сваи ни делали – все это бесполезно. Это будут гигантские деньги, а результат не гарантирован. Поэтому его надо разобрать и воссоздать. Дело в том, что в этом месте проходит перепад рельефа. Дома, попавшие на такие переломы, все трещали по швам. В свое время треснула часть здания Минстроя, по этой же линии стоит Александровский пассаж, который тоже дал трещины и до сих пор пустует. Даже сейчас можно увидеть здания, где трещины идут с крыши до земли, несмотря на ремонт», – подчеркнул Саначин.

Он отметил, что к природным факторам добавились и строительные недочеты, допущенные при возведении здания, включая использование некачественных материалов и последующие изменения проекта уже в процессе эксплуатации.

По мнению эксперта, совокупность этих факторов делает полноценную реконструкцию здания крайне затруднительной, а дополнительные вложения не гарантируют устойчивого результата.

«Стоит ли игра свеч и нужно ли именно реконструировать дом – это большой вопрос. Но, конечно, в проектных организациях есть инженеры-конструкторы, и именно к ним нужно обращаться за оценкой состояния здания. Важно увидеть результаты независимой экспертизы. Судить об этом должны специалисты, которые профессионально занимаются расчетами и обследованием зданий», – подытожил Саначин.

