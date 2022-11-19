Сергей Рыжиков: «Хочется однажды возглавить «Рубин» и поработать в родном клубе»

Экс-голкипер «Рубина» и сборной России Сергей Рыжиков в интервью «ТИ-Спорт» рассказывает обо всех нюансах своей новой книги «Вратарь из народа», любимых хобби и тренерских амбициях.

Сергей Рыжиков: «Эта книга однозначно о футбольной составляющей моей жизни. Но сами понимаете, футбол без семьи никуда, личная жизнь тоже затронута в этой книге» Фото: пресс-служба ФК «Смена»

«Николаич, Рыжиков и книги – вещи несовместимые»

Что вдохновило вас на написание книги «Вратарь из народа»?

Мой агент Алексей Николаевич Сафонов, когда я еще играл в «Крыльях Советов», предложил мне написать эту книгу. Я сначала скептически к этому отнесся, говорю: «Николаич, Рыжиков и книги – вещи несовместимые», а потом подумал через какое-то время, тогда я уже был футболистом «Тамбова», почему бы и нет, понимал, что карьера движется к логическому завершению. Мы встретились с Максимом Михалко (литературный редактор книги «Вратарь из народа», – прим. Т-и) в январе 2022 года, а спустя девять месяцев родился наш ребеночек в лице этой книги (смеется).

Сергей, а вот композиционно как оформлена книга? В форме мемуаров, как, например, у Стивена Джеррарда, где он чуть ли не с младенческих лет описывает свою жизнь вплоть до времен, когда уже перестал заниматься футболом, или же это работа, которая напоминает книги Смертина и Мостового, где они зацикливаются на описании своих самых памятных матчей в карьере?

Эта книга однозначно о футбольной составляющей моей жизни. Но сами понимаете, футбол без семьи никуда, личная жизнь тоже затронута в этой книге. Вообще в этой книге затронут широкий спектр вопросов, который охватывает мою биографию, футбольную жизнь, даже мои мысли по поводу тренерских тактик. Я в книге рассуждаю о том, почему «Тамбов» распался, почему в одно время «Рубин» был на вершине, а потом резко скатился вниз. Много у меня мыслей в книге о проблемах современного футбола, например, о Fan ID или лимите на легионеров. Делюсь также в книге одним из своих первых тренерских опытов, когда работал в «Красаве». Хочется верить, что книга получилась глубокой и разносторонней.

А есть ли в книге эпизоды вашей карьеры, которые вы описывали с особой любовью и трепетом?

Однозначно могу сказать, что все эпизоды своей карьеры я описывал с любовью. Даже сложно выделить какой-то отдельный этап жизни, карьеры. В каждой странице этой литературной работы вложена моя душа. В книге есть много мнений о моей карьере друзей по футболу. Уверен, что и они вложили всю душу, когда говорили обо мне.

«Если возьмусь писать следующую книгу, точно отражу в ней полноценно свою историю тренера»

Отражен ли в книге кризисный период «Рубина»? Имею в виду приход Билялетдинова, других тренеров после него, второе явление Бердыева.

Да, конечно, и о Билялетдинове, и о Бердыеве, о иных тренерах, с кем я работал, – все это в книге отражено. Если что, там «грязного белья» нет, ничего подобного не найдете. Однако мысли игрока основного состава «Рубина» о их работе там есть. Полагаю, читателям будет крайне познавательно об этом почитать

Сергей, в книге отдельную часть вы уделили важности саморазвития футболиста. Что именно вы имели в виду – умственную или спортивную составляющую?

И то, и то. Любой футболист должен быть голоден до целей и побед в спортивном плане. Поэтому нужно прокачивать постоянно свое спортивное мышление. Но и о умственном развитии не надо забывать. Вот я, например, в достаточно позднем возрасте начал серьезно интересоваться книгами о бизнесе, мотивации, саморазвитии. Хочу, чтобы молодые футболисты с юных лет тянулись к знаниям и понимали, к примеру, чем бы они могли заниматься вне футбола. Взрослый человек должен быть всесторонне развит, чтобы подавать своим детям пример. Вот ко мне, например, на днях дочка подошла и спросила: «Пап, а где пригодится геометрия?» Я ответил, что нигде. Отшутился, конечно. На самом деле, понимаю, что любые новые знания делают нас лучше, необходимо много читать, разбираться в разных вещах. Это особенно ценно в нашем современном обществе.

Если книга «Вратарь из народа» вызовет ажиотаж, ждать ли от вас, Сергей, еще каких-либо литературных работ в ближайшее время?

Конечно. В книге «Вратарь из народа» я описал карьеру футболиста, сейчас я уже погружен в работу тренера. Если возьмусь писать следующую книгу, точно отражу в ней полноценно свою историю тренера.

Сергей Рыжиков был основным вратарем казанского «Рубина» в чемпионские сезоны 2008 и 2009 годов Фото: © «Татар-информ»

«Конечно, хочется однажды возглавить «Рубин», поработать в таком большом и родном для меня клубе»

Сергей, в свете последних событий не мелькала ли у вас мысль возглавить «Рубин»?

Ой, для этого нужно выучиться еще до конца, получить лицензию PRO. Конечно, хочется однажды возглавить «Рубин», поработать в таком большом и родном для меня клубе. Но, знаете, не хочется быть тренером-однодневкой. Если уж идти работать, то на длительный период. Но пока эти мысли далеки от меня настоящего, пока что так далеко свои планы не строил, чтобы сегодня говорить о должности в «Рубине».

Поддерживаете ли связь с футболистами «Рубина», с которыми вы успели поиграть? Если да, то с кем?

Не сказать, чтобы сильно поддерживаю связь с многими футболистами «Рубина», но с несколькими людьми плотно общаюсь. Мы постоянно на связи с Олегом Кузьминым, Ромой Шароновым. У Олега сейчас нелегкий период в «Рубине», Рома в Хабаровске работает. За обоих очень переживаю, всегда поддерживаю их. Еще с Караденизом общаюсь, когда он приезжает в Казань. Гуляем, стараемся посидеть где-то, хорошо поговорить. С Караденизом, кстати, не так давно забавная история произошла. Он был на каком-то турецком телевидении и попросил меня по видеосвязи с ним выйти в эфир. Получилось довольно тепло и здорово.

Сергей, чем вы занимаетесь сейчас в свободное время? После окончания карьеры появились ли у вас какие-то новые хобби?

Люблю читать книги, бегаю много. В Казани регулярно участвую в марафонах. Пока, правда, покорил только полумарафонскую дистанцию (21 км). Результат, конечно, на финише был не очень, но старался как мог. Для вратаря вроде неплохо пробежал (смеется). В свободное время люблю смотреть спорт, причем самый разный. Олимпиаду, например, смотрел с особым переживанием в этом году. За всех наших спортсменов волнуюсь сильно всегда. Сейчас международного спорта нет, поэтому стараюсь переключаться на наш, отечественный. Волейбол иногда смотрю, даже шахматы могу глянуть. Рыбалку, охоту не люблю, я не усидчивый, в засаде сидеть бы не смог (смеется). Но вот спорт по телевизору, правда, люблю смотреть.

Фото на анонсе: «Татар-информ»