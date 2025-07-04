Сергей Рыжиков вошел в тренерский штаб «Балтики»

Фото: rubin-kazan.ru

Бывший вратарь казанского «Рубина» и двукратный чемпион России в его составе Сергей Рыжиков вошел в тренерский штаб Андрея Талалаева. Пресс-служба балтийского клуба в своей публикации в телеграм-канале сообщает, что он будет тренером-аналитиком.

«Мы рады сообщить, что балтийский тренерский штаб пополнил тренер-аналитик Сергей Рыжиков. Бывший голкипер с богатой игровой карьерой, Сергей Викторович начал путь в родном Шебекино и прошёл долгий путь от белгородского «Салюта» до звёздного «Рубина», где дважды становился чемпионом России. В чемпионатах страны он провёл 130 матчей «на ноль», став одним из лучших вратарей в истории отечественного футбола.

Тренерская карьера Сергея Рыжикова началась в 2021 году, и с тех пор он последовательно наращивал опыт, работая как с молодёжными, так и с профессиональными командами. В том числе он возглавлял «Красаву», тренировал «Смену» (позже — «Сокол», Казань), входил в штаб грозненского «Ахмата», а также был главным тренером тамбовского «Спартака». Также ранее трудился в тренерском штабе Андрея Талалаева в «Химках». Мы приветствуем Сергея Викторовича в рядах балтийцев!» — говорится в сообщении «Балтики».

Напомним, после завершения игровой карьеры Рыжиков работал тренером в клубах «Красава», тамбовском «Спартаке», «Химках» и грозненском «Ахмате». Последним местом его работы был казанский футбольный клуб «Сокол», который выступает в дивизионе «Б» Второй лиги России.