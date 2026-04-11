news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 11 апреля 2026 16:08

Сергей Рыжиков на форуме «Мост Москва – Татарстан» рассказал о пути в космонавтики

Читайте нас в
Телеграм

Герой России, космонавт Сергей Рыжиков, уроженец Бугульмы, на проходящем в столице России 11-м по счету Молодежном форуме «Мост Москва – Татарстан» рассказал о своем непростом пути в космонавтику.

Рыжиков вкратце упомянул, с какими трудностями ему пришлось столкнуться еще в тот период, когда он был еще далек от космонавтики и стремился стать пилотом. После поступления в Оренбургское летное училище его расформировывают, и ему приходится продолжать обучение в другом училище – Качинском.

Став военным летчиком, Рыжиков приходит в полк, а там не летают, и ему приходится ждать три года, прежде чем у него получается приступить к исполнению своих обязанностей. Дальнейший карьерный путь становится более гладким, но хочется расти дальше, и он решает принять участие в очередном отборе в космонавты.

«Пробуешь, два года готовишься, проходишь, ну а потом – десять лет ожиданий. <...> Уходят, уходят люди, и неизвестно, дождешься ли своего часа или нет. Но терпишь, стараешься, надеешься, и вот – происходит долгожданный первый полет», – объяснил Рыжиков.

После этого Герой РФ пожелал юной части аудитории «смирения, терпения, умения покорять не космос, а покорять себя и достижения поставленных целей».

В завершение выступления Сергей Рыжиков вместе с певицей Алсу и слушателями исполнил неофициальный гимн российских космонавтов – песню «Надежда».

11-й Молодежный форум «Мост Москва – Татарстан» проходит на площадке Финансового университета при Правительстве РФ. В его работе принимает участие Раис Татарстана Рустам Минниханов. Ведущие мероприятия –Максим Шарафутдинов и Ксения Седунова.

#мост москва – татарстан #Сергей Рыжиков #космонавт сергей рыжиков
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Активисты «Молодой Гвардии» приготовили пасхальные куличи для военнослужащих

«Сначала Каспию отдаем воду, а потом наполняемся сами»: как проходит половодье на Волге

Новости партнеров