Сергей Рыжиков: «Когда в «Рубин» вернулся Бердыев, было психологически сложно. Я не смог»

Сергей Рыжиков: «На меня вышло руководство «Сокола» с конкретным предложением, и я дал предварительное согласие, будучи безработным»

Фото: fc-sokol.ru

«У нас полное доверие с руководством «Сокола»

Сергей, были ли колебания при получении приглашения от «Сокола»?

Колебаний не было, потому что я знаю спортивного директора Ильяса Минневалиева. И у меня есть огромное желание работать. Никто меня не заманивал в клуб. В этот момент я был на стажировке в питерском «Зените». Переговоры шли сутки. На меня вышло руководство «Сокола» с конкретным предложением, и я дал предварительное согласие, будучи безработным. Других предложений у меня не было. Гарантии клуба? В нашей жизни ни в чем нельзя быть уверенным на 100 процентов, всякое может быть, гарантий нет. Скажу больше — я до сих пор не подписал контракт. Пожали руки, у нас полное доверие (по последней информации, контракт Рыжикова с «Соколом» был подписан 25 июля, – прим. «ТИ-Спорт»).

Работа в «Смене», как раньше назывался «Сокол», способствовала принятию предложения первого частного казанского футбольного клуба?

А я и не забывал про «Смену». Рад, что снова с ребятами, многих знаю еще по «Смене», в которой работал. Они сделали невозможное в наших реалиях, идут на третьем месте. Будем прибавлять с каждым матчем, чтобы ребята развивались, курс на собственных воспитанников: из 30 наших ребят 28 – казанские! Верю, что все будет хорошо. А какую игру буду ставить, увидите на поле, приходите на наши игры.

Казань стала для вас родным городом? Все-таки 10 лет играли за «Рубин», с которым стали двукратным чемпионом России, обладателем Кубка страны?

Второй родиной точно стала – я здесь уже 16 лет. У детей казанская прописка.

«Я думаю, что у всех нас был хороший пример в лице Курбана Бердыева, он много дал нам как игрокам» Фото: © «Татар-информ»

«С Бердыевым не общаемся»

Чем можете объяснить столь впечатляющий тренерский выход из чемпионских составов «Рубина»? Трудятся тренерами вы, Гекдениз Карадениз, Сергей Семак, Денис Бояринцев, Сергей Ребров, Олег Кузьмин.

Наверное, главный тренер был хороший. Я думаю, что у всех нас был хороший пример в лице Курбана Бердыева, он много дал нам как игрокам. Плюс новшества в футболе, желание учиться. Это точно след Курбана Бекиевича! У меня только такое объяснение этому тренерскому выходу из чемпионских составов «Рубина».

А тренера Рыжикова можно назвать состоявшимся специалистом? Вы и главным поработали в Тамбове в «Спартаке», и помощником в «Ахмате» (Грозный), «Химках» (Московская область).

Нет, ни в коем случае. Надеюсь, до конца своей жизни не буду состоявшимся тренером. Я буду учиться, учиться и еще раз учиться.

С Виталием Кафановым и Бердыевым отношения поддерживаете?

Нет, мы не общаемся. С Бердыевым точно. А с Кафановым в конце прошлого года встретились в аэропорту, тепло пообщались. Он человек занятой, тренирует вратарей и в «Ростове», и в сборной России, да на нем весь вратарский цех страны. А до этой встречи не общались.

Каковы, на ваш тренерский и отцовский взгляд, профессиональные перспективы вратаря «Рубина-2» Сергея Рыжикова-младшего?

Ему для начала нужно поправить здоровье, у него с этим есть проблемы, это его ближайшая задача. Думаю, на это уйдет целый год. Пока не будет здоровья, не будет и профессионального спорта. Он еще и учиться будет, окончил колледж, поступил в Казанский инновационный институт. Забегая вперед, могу сказать, что идеи пригласить сына и моего брата Андрея, тренера вратарей «Рубина-2», в «Сокол» у меня нет. Как и вакансий для них в «Соколе».

«Гекдениз понимает русскую речь на 99 процентов, когда к нему обращаются, но разговаривать стесняется» Фото: © «Татар-информ»

«Гекдениз по-прежнему общается через переводчика»

А с его главным тренером по «Рубину-2» Гекденизом Караденизом общаетесь?

Да, конечно. Бывал на их тренировках, общались через его переводчика Яшара.

Он до сих пор не говорит по-русски?

Наверное, Гекдениз понимает русскую речь на 99 процентов, когда к нему обращаются, но разговаривать стесняется. Лучше у него самого спросить. Думаю, что при встрече в домашней обстановке он спокойно будет говорить по-русски. Но ему удобно общаться через Яшара. Молодец, мечеть построил на свои деньги под Казанью.

В 2010 году столичный «Спартак» был очень заинтересован в вашем переходе из «Рубина», чуть ли не 10 млн евро предлагал. Состоись этот переход, изменилась бы ваша судьба?

Конечно, все бы изменилось. Точно были бы кардинальные изменения в карьере. Я даже не думаю об этом, не загадываю. Если бы да кабы…Кто его знает, что было бы. Может быть, хуже было бы. Пока я всем доволен, это мой жизненный путь. Никто не заставлял меня делать такой выбор. И за свой выбор, я сам его сделал, я отвечаю. Так что все отлично – все, что ни случается, к лучшему.

Лишь двое футболистов были награждены орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» – вы и Карадениз. Приходилось ли надевать награду по какому-нибудь торжественному поводу?

Нет. Есть дома фотография, на которой Раис Татарстана Рустам Минниханов вручает мне этот орден. Я очень рад, что нахожусь в столь почетном статусе, спасибо большое за такую оценку моих спортивных достижений и Гекдениза. Думаю, он тоже ценит эту награду.

45 минут игры в воротах сборной России в товарищеском матче с Катаром – это для вас скромное достижение или объективный показатель уровня мастерства? Нет сожаления, что так и не были востребованы в сборной России?

Все может быть. Учтем, что у меня были сильные конкуренты: Владимир Габулов, Вячеслав Малофеев, Игорь Акинфеев. Так получилось, что в годы моих выступлений российская вратарская школа была очень сильна. Конечно, хотелось бы сыграть за сборную побольше. Но винить могу только себя самого. Больше никого.

«Я очень рад, что нахожусь в столь почетном статусе, спасибо большое за такую оценку моих спортивных достижений» Фото: rais.tatarstan.ru

«Реализовал себя на 110 процентов»

В тему будет процитировать тогдашнего тренера вратарей сборной страны Сергея Овчинникова: «Сергей Рыжиков реализовал себя на 100 процентов». Ваш комментарий.

Как игрок – да, на 100 процентов. Даже не мечтал о таком. Вернее, мечтал о такой карьере, но не думал, что мечта сбудется. Поехал на чемпионат мира, пускай в роли третьего вратаря, но если учесть, что в тот момент в РПЛ выступали 48 вратарей, а на мировое первенство поехало только трое, то это мое достижение. И я очень благодарен за это судьбе, благодарен своим родителям за свое трудолюбие, всем людям, причастным к моей карьере. Прежде всего, Кафанову, Бердыеву, да всем моим тренерам, которые вели меня по этому футбольному пути. Даже, может быть, на 110 процентов я реализовался.

Но вот еще одна цитата, из вашей книги: «Я уходил от Бердыева с Кафановым. Я хотел лишь уважения». Что скажете?

Да, такое было. На тот момент я посчитал, что со мной, как с человеком, потратившим жизнь и здоровье на «Рубин», чуть-чуть неправильно обошлись. Тот год – 2018-й, даже с конца 2017-го – был очень тяжелым. Именно тогда в клуб вернулся Бердыев, было чисто психологически сложно. Я не смог… Даже если бы я знал, что Сослан Джанаев получит травму, мне все равно было бы тяжело быть основным вратарем «Рубина», когда мне тренеры не доверяли. Может быть, я принял неправильное решение, перейдя в самарские «Крылья Советов», может быть, нужно было просто переждать. Для меня очень важна комфортная обстановка в работе. И когда этого нет, я не чувствую себя вратарем. Вот и все.

«Наш состав способен решать свои задачи, побеждать в каждом матче. Я уверен в своих ребятах» Фото: fc-sokol.ru

«Реалии Второй лиги мне хорошо знакомы»

Тренерский штаб «Сокола» будете менять?

Нет. Исполнявший обязанности главного тренера команды Рустем Сабирзянов остается в моем штабе. Он проделал огромную работу, стоял у истоков «Смены».

Вы хорошо представляете себе, что такое Вторая лига?

Да, конечно, реалии Второй лиги мне хорошо знакомы – я 11 месяцев работал главным тренером тамбовского «Спартака». В этой лиге все зависит от руководства региона. В нынешнем сезоне видел 3-4 матча «Сокола» и «Рубина-2». Так что представление о турнире есть.

Наш состав способен решать свои задачи, побеждать в каждом матче. Я уверен в своих ребятах. И уже ближайший матч – 28 июля дома с пермским «Амкаром» – будет «лобовым», за 6 очков. Будет интересная игра. Главное, чтобы ребята не перегорели. А на каком стадионе играть, мне все равно. Главное, чтобы ребятам было удобно и болельщики приходили.

Ваш дом в родном Шебекино, что в Белгородской области, сильно пострадал из-за обстрелов ВСУ?

Там тяжелая обстановка. Да, прилеты в мой дом были, крышу секло, окна выбивало, но все уже отремонтировали за счет государства. Родители пока здесь, в Казани, приехали к внукам на две недели, но 2 августа возвращаются к себе домой в Шебекино. Они не хотят никуда уезжать из родных мест. Они живут в своей квартире, мой дом пока пустует.