Сергей Романцов назвал «Татар-информ» эталоном достоверности

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Генеральный директор Международного аэропорта «Казань» имени Г.Тукая Сергей Романцов поздравил информационное агентство «Татар-информ» с 35-летием и назвал его эталоном достоверности.

«Многие СМИ – и это заметно – соревнуются в части оперативности подачи информации. Однако всем известно, что в новостях важна не только оперативность, но и достоверность», – заявил Романцов.

Он отметил, что читает «Татар-информ» уже более 20 лет: «С тех далеких времен, когда интернет стал более-менее повсеместным – где-то с начала 2000-х годов».

«Желаем вам громких и добрых сенсаций, острых перьев и удачи на интересном журналистском поприще. Спасибо за профессионализм!» – подчеркнул гендиректор аэропорта Казани.