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Общество 19 июня 2025 15:39

Сергей Романцов назвал «Татар-информ» эталоном достоверности

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Сергей Романцов назвал «Татар-информ» эталоном достоверности
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Генеральный директор Международного аэропорта «Казань» имени Г.Тукая Сергей Романцов поздравил информационное агентство «Татар-информ» с 35-летием и назвал его эталоном достоверности.

«Многие СМИ – и это заметно – соревнуются в части оперативности подачи информации. Однако всем известно, что в новостях важна не только оперативность, но и достоверность», – заявил Романцов.

Он отметил, что читает «Татар-информ» уже более 20 лет: «С тех далеких времен, когда интернет стал более-менее повсеместным – где-то с начала 2000-х годов».

«Желаем вам громких и добрых сенсаций, острых перьев и удачи на интересном журналистском поприще. Спасибо за профессионализм!» – подчеркнул гендиректор аэропорта Казани.

#Татар-информ #35 лет Татар-информу #поздравление с юбилеем
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