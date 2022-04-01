В Казани пройдет концерт, посвященный Сергею Рахманинову

В Культурном центре имени Пушкина состоится вечер, посвященный жизни и творчеству Сергея Рахманинова. Музыкальная гостиная пройдет в рамках проекта «Культурный чердакЪ».

Гостей познакомят с интересными фактами из жизни и творческим наследием великого композитора. Кроме того, в этот вечер прозвучит не только его музыка, но и сочинения его учителей – Антона Аренского и Петра Чайковского в исполнении профессиональных музыкантов Казани.

Кроме традиционных для таких концертных встреч тембров скрипки, фортепиано и вокала, будут представлены довольно редко звучащие в академическом амплуа труба и сопрано-саксофон. Рассказ о великом музыканте будет сопровождаться документальным и высокохудожественным видеорядом, а также поэтическими произведениями любимых авторов Рахманинова.

В программе примут участие: Сергей Русских (фортепиано, поэтическое слово), Александра Валова (фортепиано), Денис Медведев (вокал), Ариф Гамзаев (скрипка), Диана Аблаева (скрипка), Сергей Шиверов (труба), Вячеслав Ефимов (сопрано-саксофон).

Концерт запланирован на 5 апреля в 17:00.