Сергей Погодин об отправке призывников в научные роты: «Вы элита Вооруженных Сил России»

Сегодня на сборном пункте военного комиссариата РТ прошла отправка срочников осеннего призыва в научные роты Министерства обороны РФ. Около десяти призывников из Татарстана отправили в научные роты, находящиеся в Военном инновационном технополисе «ЭРА», Ленинградской, Костромской и Тамбовской областях.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Напутственные слова молодым ученым сказали военный комиссар Татарстана Сергей Погодин, протоирей Владимир и Равиль хазрат Зуферов. Они пожелали призывникам хорошей службы и обучения.

«Во время службы в научной роте вы будете заниматься разработкой интеллектуальных систем управления робототехникой, разработкой современных бронематериалов, совершенствованием систем защиты электронной информации и многим другим. Служба у вас особая. Научная рота – это элита Вооруженных Сил РФ. Все, что касается подготовки обычного солдата, вы также должны будете освоить. С честью выполняйте поставленные перед вами задачи, сделайте так, чтобы родители гордились вами еще больше. Желаю, чтобы у вас все было хорошо», – отметил Сергей Погодин.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

О своем быте и стремлениях с корреспондентом «Татар-информа» поделился рядовой Тимур Салихов. Он также рассказал о том, почему решил пойти в научную роту и реакции родителей на его решение.

«Я сам подавал документы в первую научную роту Военно-Морского Флота РФ. Думаю, я там обязательно пригожусь. Чем буду там заниматься, узнаю только после прибытия. Родители удивились, мой отец вообще не знал о научных ротах, раньше, по его словам, были только спортивные. Мама сначала не хотела никуда отпускать, но ее тоже можно понять. Я на позитиве, хоть и бывают перепады настроения из-за смены обстановки. Если коротко, то рутинная жизнь начала меня поглощать, и я решил попробовать себя в военном быте, в армии», – поделился рядовой Салихов.

Прощание с призывниками на сборном пункте военного комиссариата окончилось общей фотографией.