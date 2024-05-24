Сергей Переслегин: Книжный интеллект может быть и естественным, и искусственным

На фестивале-форуме «Литературный флагман России» в Казани прошла панельная дискуссия «Книжный интеллект в окружении искусственного. Как книги управляют миром с помощью людей». Эксперты рассуждали, что такое книжный интеллект и каковы у него возможности воздействия на человека и общество.

«Книжный интеллект, на мой взгляд, может быть и естественным, и искусственным. И с этой точки зрения они друг другу не противоречат», — сказал ведущий российский специалист по прогностике, военный историк, исследователь и теоретик фантастики, публицист Сергей Переслегин.

По мнению сооснователя Центра гуманитарных технологий Яны Савельевой, книга в будущем позволит читателю переходить по встроенным в нее ссылкам, чтобы он «имел возможность погружаться в разнообразную Вселенную».

«Искусственный интеллект нужен, чтобы человек мог мгновенно решать какие-то вопросы», — убеждена медиатехнолог.

Ее высказывание прокомментировал Переслегин. Он выразил сомнение в том, что в будущем будут заниматься экспериментами с гипертекстом в книгах. «Эти наработки уже делались раньше», — заявил публицист.

Креативный директор по кинопроизводству издательской группы «Эксмо-АСТ» Александра Шипетина добавила, что сейчас искусственный интеллект используется как помощник для читателя в поиске нужной информации, как сервис подсказок.

«Искусственный интеллект помогает изучить весь книжный массив. На наш взгляд, искусственный интеллект — продолжение книжного», — отметила она.

Свое мнение по теме дискуссии высказал и ректор Литературного института имени А. М. Горького Алексей Варламов: «Я бы с осторожностью относился к тому, чтобы утверждать, что искусственный интеллект — это такая же реальность, как дождь, ветер, деревья за окном».

Фестиваль-форум «Литературный флагман России», организованный Российским книжным союзом, проходит в Казани впервые. Форум принимает субъект РФ — победитель Всероссийского конкурса «Самый читающий регион», каковым в прошлом году стал Татарстан.

В форуме участвуют более 40 регионов России. Фестиваль ориентирован на профессиональное сообщество и широкую аудиторию. Он стал своеобразной выставкой достижений в продвижении литературы, книги и чтения, книжной индустрии в целом. Мероприятия в рамках форума будут проходить в Казани по 25 мая.