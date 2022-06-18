Сергей Павлик стал абсолютным батыром Федерального Сабантуя в Ульяновске

Фото: Зиля Мубаракшина

В Ульяновске завершилось одно из главных соревнований XXII Федерального Сабантуя — татарская национальная борьба корэш. Абсолютным батыром стал Сергей Павлик, который представлял Ульяновск.

Сергею Павлику вручили барана, денежное вознаграждение и специальный приз Президента Татарстана Рустама Минниханова — автомобиль LADA Granta. Ключи от машины ему передал сам Президент РТ.

Список победителей турнира:

весовая категория 65 килограммов — Артур Хакимов из Ульяновской области,

весовая категория 75 килограммов — Динар Каримуллин из Татарстана,

весовая категория 85 килограммов — Руслан Сахбиев из Ульяновской области,

весовая категория 100 килограммов — Булат Мусин из Татарстана,

весовая категория более 130 килограммов — Сергей Павлик из Ульяновской области.

Подробнее о XXII Федеральном Сабантуе читайте в материале «Татар-информа» «Сабантуйная дипломатия: как праздник плуга в Ульяновске стал инструментом политики».