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Спорт
18 июня 2022  17:57
Зиля Мубаракшина

Сергей Павлик стал абсолютным батыром Федерального Сабантуя в Ульяновске

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Сергей Павлик стал абсолютным батыром Федерального Сабантуя в Ульяновске
Фото: Зиля Мубаракшина

В Ульяновске завершилось одно из главных соревнований XXII Федерального Сабантуя — татарская национальная борьба корэш. Абсолютным батыром стал Сергей Павлик, который представлял Ульяновск.

Сергею Павлику вручили барана, денежное вознаграждение и специальный приз Президента Татарстана Рустама Минниханова — автомобиль LADA Granta. Ключи от машины ему передал сам Президент РТ.

Список победителей турнира:

весовая категория 65 килограммов — Артур Хакимов из Ульяновской области,
весовая категория 75 килограммов — Динар Каримуллин из Татарстана,
весовая категория 85 килограммов — Руслан Сахбиев из Ульяновской области,
весовая категория 100 килограммов — Булат Мусин из Татарстана,
весовая категория более 130 килограммов — Сергей Павлик из Ульяновской области.

Подробнее о XXII Федеральном Сабантуе читайте в материале «Татар-информа» «Сабантуйная дипломатия: как праздник плуга в Ульяновске стал инструментом политики».

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