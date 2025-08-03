news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 3 августа 2025 10:26

Сергей Миронов выступил за перенос части новогодних праздников на май

Читайте нас в
Телеграм

Часть продолжительных январских каникул следует перенести на май, чтобы граждане могли использовать свободное время для поездок на дачи и ведения огородных работ. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что столь длительные зимние выходные не являются необходимыми, а весенние дни могли бы принести больше пользы.

Кроме того, Миронов прокомментировал идею сделать 1 сентября выходным днем для родителей школьников. Он признал, что это могло бы стать удобным решением, однако напомнил о большом количестве нерабочих дней в календаре. По его словам, такую инициативу стоит взвешенно рассмотреть с точки зрения целесообразности.

#выходные и праздничные дни #сергей миронов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Накопительная пенсия и срочные пенсионные выплаты увеличатся в России в августе

Накопительная пенсия и срочные пенсионные выплаты увеличатся в России в августе

2 августа 2025
Пилотажная группа «Русь», «Ансат» и «Беркут»: как прошел праздник «Я выбираю небо»

Пилотажная группа «Русь», «Ансат» и «Беркут»: как прошел праздник «Я выбираю небо»

2 августа 2025