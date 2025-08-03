Сергей Миронов выступил за перенос части новогодних праздников на май

Часть продолжительных январских каникул следует перенести на май, чтобы граждане могли использовать свободное время для поездок на дачи и ведения огородных работ. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что столь длительные зимние выходные не являются необходимыми, а весенние дни могли бы принести больше пользы.

Кроме того, Миронов прокомментировал идею сделать 1 сентября выходным днем для родителей школьников. Он признал, что это могло бы стать удобным решением, однако напомнил о большом количестве нерабочих дней в календаре. По его словам, такую инициативу стоит взвешенно рассмотреть с точки зрения целесообразности.