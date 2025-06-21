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Общество 21 июня 2025 13:03

Сергей Миронов восхитился представлением на Сабантуе в Казани

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Представление на Сабантуе в Мирном в Казани – великолепное зрелище, поставленное на очень высоком творческом уровне. Таким мнением на площадке празднования Сабантуя поделился председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

«Хочу поблагодарить всех причастных к такому замечательному празднику. Скажу честно, такого яркого, содержательного представления я в жизни не видел», - заявил он.

Миронов поблагодарил за приглашение на Сабантуй в Казань и пожелал всем татарстанцам хорошего урожая.

#сергей миронов #сабантуй
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