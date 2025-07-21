Сергей Миронов предложил ввести дополнительный отпуск для работающих пенсионеров

В России могут ввести две дополнительные недели оплачиваемого отпуска для работающих пенсионеров. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы Сергей Миронов, сообщает издание «Абзац».

По его словам, пожилые граждане, продолжающие трудовую деятельность, вносят значимый вклад в экономику страны и играют важную роль на фоне дефицита кадров. При этом парламентарий подчеркнул необходимость соблюдения баланса интересов: меры поддержки не должны снижать конкурентоспособность пенсионеров на рынке труда и чрезмерно нагружать работодателей.

«Эта категория трудящихся заслуживает особого внимания и поддержки. Но здесь нужно соблюдать баланс, учитывать возможности работодателей и не ухудшать конкурентные преимущества работающих пенсионеров на рынке труда. Наша фракция готова подготовить соответствующие изменения в статью 128 Трудового кодекса РФ», — отметил Миронов.

Отметим, что с 1 августа работающие пенсионеры также получат перерасчёт страховой пенсии. Максимальная прибавка составит 437 рублей. Она полагается тем, кто в прошлом году трудился официально, а за них были уплачены страховые взносы.