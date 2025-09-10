Сергей Миронов предложил устанавливать порог бедности по реальным тратам россиян

Уровень бедности должен рассчитываться по реальным тратам россиян, а не методикам Росстата, согласно которым бедными считаются люди с доходом ниже 16 тысяч рублей. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов, его слова приводит «Газета.Ru».

«Треть этих денег, в лучшем случае, уходит на оплату ЖКХ и проезда. Что остается? 300 рублей в день на питание. А если человеку понадобились лекарства или новая одежда, обувь – все, кушать уже не надо? Это не граница бедности, а грань выживания», – заявил Миронов.

Депутат также добавил, что по опросам прошлого года большинство граждан оценили порог бедности в 43 тысячи рублей, что и является реальной границей по мнению Миронова.