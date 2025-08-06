Сергей Миронов предложил обнулять ипотеку для молодых многодетных семей

Депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой обнуления ипотечных ставок для молодых многодетных семей. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению политика, таким семьям следует предоставлять беспроцентные жилищные ссуды. Он также предложил ввести механизм поэтапного погашения ипотеки с момента рождения первого ребенка. В качестве меры поддержки Миронов предлагает списывать 500 тысяч рублей за первого ребенка, 600 – за второго, и 700 – за третьего.

Он считает, что такие шаги будут не менее эффективны, чем снижение ставок, и способны повысить рождаемость в стране в полтора раза.

Поддержка семей соответствует целям национального проекта «Семья».