Сергей Миронов назвал удары США по Венесуэле вероломной агрессией

Действия США против Венесуэлы – это вероломная агрессия, направленная на насильственное свержение законного правительства республики. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов, его слова приводит «ТАСС».

По мнению парламентария, истинный мотив атаки очевиден и не скрывается американской стороной: Президент США Дональд Трамп стремится вернуть под контроль Вашингтона национальное достояние Венесуэлы – ее крупные нефтяные месторождения.

Миронов напомнил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро неоднократно заявлял о готовности к диалогу и нежелании вступать в вооруженное противостояние. Однако, как считает российский депутат, Белому дому не нужны переговоры.

Цель США – полная капитуляция Каракаса и смена власти в стране, которую американцы традиционно воспринимают как свой «задний двор». Именно этим политик объяснил начало бомбардировок, целями которых в том числе стали люди из ближайшего окружения Мадуро.