Сергей Миронов: Авторам законопроекта о публичной власти стоит прислушаться к Татарстану

Законопроект о публичной власти в текущей редакции умаляет значение региональных парламентов, расширяя полномочия исполнительной власти — этот дисбаланс нужно исправить. Также авторам закона стоит прислушаться к позиции Татарстана, заявил глава думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Это очень важный и нужный закон, реализующий в том числе принятые год назад изменения в Конституции РФ. Но такое ощущение, что авторы очень торопились, в законе есть вещи, которых не должно быть в окончательной редакции», — отметил Миронов на пресс-подходе в Госдуме РФ.

Руководитель фракции отметил, что справедливороссов смущает умаление полномочий региональных парламентов на фоне укрепления полномочий исполнительной власти.

«Идея понятна — контролировать все денежные потоки. Но с нашей точки зрения, принципы федерализма здесь явно нарушаются», — поделился мнением Миронов.

Глава фракции также обратил внимание, что законопроект должен учитывать мнение регионов, в том числе депутатов Татарстана, которые выразили несогласие по целому ряду позиций.

«Например, Татарстан возражает против того, чтобы республика была лишена права называть должность главы региона словом „президент“. Я думаю, это излишнее ограничение. Считаю, что можно и допустить некоторые различия в наименовании высших должностных лиц субъектов», — подчеркнул Миронов.

Руководитель думской фракции отметил, что справедливороссы сегодня голосовали против принятия законопроекта, но могут его поддержать, если противоречия будут устранены.