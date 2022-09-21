Сергей Мерясев: «Развитие промышленной медицины – огромный вклад в человеческий ресурс»

И нефтехимики, и медицинские работники довольны обновленными Центрами здоровья, которые после масштабной модернизации начали работать на заводах РМЗ и СПС на нижнекамском предприятии СИБУРа. В очереди на открытие еще три центра. Заботу предприятия о своих сотрудниках оценил и руководитель Управления здравоохранения по Нижнекамскому району Сергей Мерясев, который отметил, что развитие промышленной медицины – это огромный вклад в человеческий ресурс.

«Если посмотреть на население Нижнекамска, то в каждой семье хотя бы один человек работает на «Нижнекамскнефтехиме». Поэтому для нас, как для медицинского сообщества очень важно, чтобы на предприятии занимались профилактикой профессионально-обусловленных заболеваний и динамическим наблюдением», - отметил Сергей Николаевич.

Это поможет найти неполадки в организме на ранней стадии и человек получит оперативное лечение и реабилитацию.

«Перед нижнекамской промышленной медициной стоят серьезные задачи по сохранению здоровья нефтехимиков, и предприятие достойно справляется с этими вопросами, - добавил Сергей Мерясев. - Необходимую плановую и даже экстренную помощь сотрудники НКНХ могут получить, не выходя в поликлинику, без записи и прямо на территории предприятия, и это большой плюс».

Конечно, очень важно, что нефтехимики, у которых есть хронические заболевания, могут в любое время дня и ночи обратиться к врачу за консультацией. То есть если человек состоит на учете с каким-либо заболеванием, то врач Центра здоровья приглашает его на диспансерный осмотр и во время приема решает вопрос о корректировке лечения, дополнительных обследованиях или консультациях узких специалистов. В этом случае нефтехимик получает необходимые направления прямо в Центре.

«Мы знаем СИБУР как социально-ориентированное предприятие, которое в первую очередь заботится о здоровье своих сотрудников. От лица Управления здравоохранения благодарю “Нижнекамскнефтехим” и СИБУР за развитие промышленной медицины, за заботу не только о своих сотрудниках, но и о населении нашего города и района. Пандемия показала, на кого можно положиться. Например, в очень тяжелые волны коронавирусной инфекции мы очень нуждались в СИЗах, санитайзерах, и особенно в кислороде, который был жизненно необходим нашим пациентам. И в эти сложные времена “Нижнекамскнефтехим” пришел на помощь. Коллег поздравляю с открытием Центров здоровья, это важный момент в сохранении здоровья наших горожан. В добрый путь и крепкого здоровья!» - отметил Мерясев.