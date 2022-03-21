Сергей Майоров: «Для замещения импорта нужна кооперация машиностроителей»

Сергей Майоров: «Естественно, что готовность к ипортозамещению у предприятий не на 100-процентном уровне» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Сейчас в экономике произошло нечто из ряда вон выходящее»

Нам каждый день говорят об импортозамещении. Можно ли было к этому подготовиться? Честно говоря, до последних событий я слабо верил в эту программу, потому что она шла ни шатко ни валко.

У каждого предприятия разная ситуация, у кого-то больше импортных комплектующих, у кого-то меньше. Но они присутствуют практически везде. Я сам всегда выступал за международную кооперацию. Потому что если все производить в одном месте, то все будет дорого и, возможно, некачественно.

Но предприятия шли по прагматичному пути. Они выбирали не чисто импортозамещение, а альтернативу с нужным качеством, но по более низкой цене за счет логистики и более дешевых материалов.

«У каждого предприятия разная ситуация, у кого-то больше импортных комплектующих, у кого-то меньше» Фото: © «Татар-информ»

Но сейчас в экономике произошло нечто из ряда вон выходящее – нам просто необходимо заниматься импортозамещением. Никто не знал, что нам объявят санкции. Естественно, что готовность к импортозамещению у предприятий не на 100-процентном уровне.

«По многим позициям предприятия находят свободные мощности, компетенции и начинают работать»

В Министерстве промышленности и торговли Татарстана прошло совещание с участием ведущих предприятий республики. Могу отметить, что в принципе никакой паники ни у кого нет.

«На предприятиях идет большая работа по замещению импортной продукции, которой сегодня отказано в поставке» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Татарстан разработал четкие дорожные карты, где расписал все позиции до одной. На предприятиях идет большая работа по замещению импортной продукции, которой сегодня отказано в поставке.

Мы как кластер тоже получаем большое количество заказов. У нас подписано 400 с лишним соглашений с партнерами. По многим позициям предприятия находят свободные мощности, компетенции и начинают работать по подготовке производства. Для импортозамещения важна кооперация между предприятиями, потому что у кого-то есть один вид оборудования, а у кого-то другой. Сейчас нужно кооперироваться из того, что есть.

«При введении госрегулирования на сырье и энергетику мы сможем выпускать дешевую продукцию»

Я думаю, что в ближайшее время нужно не увеличивать производство, а попытаться удержать объемы, которые были достигнуты. Если иностранных комплектующих не будет, то будет серьезное снижение объемов производства, пока им не найдется замена.

«Мечта для нас, машиностроителей, чтобы нам “законтрактовали” специальные цены на металл, на различные виды топлива, энергоносители» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Очень бы хотелось, чтобы российская модель экономики позволяла производить дешевую продукцию. Мечта для нас, машиностроителей, чтобы нам «законтрактовали» специальные цены на металл, на различные виды топлива, энергоносители.

При введении государственного регулирования на сырьевые товары и энергетику, социальные цены для реального сектора экономики мы сможем выпускать дешевую продукцию. Ее можно будет отправлять на экспорт. Вот тогда Россия сможет производить конкурентоспособную на мировом рынке продукцию.