Сергей Лазарев посетил Казань ради тревел-шоу

Фото: t.me/lazarev_official/

В конце прошлой недели известный российский певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев приехал в столицу Татарстана вместе с детьми для съемок тревел-шоу. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«В бешеном восторге от красоты города! Мы снимаем тревел-шоу с детьми! И посещаем различные места, знакомясь с городом, традицией, с кухней!! Восторг!» — написал артист.

У исполнителя двое детей: сын Никита и дочь Анна. Двадцать пятого мая он выложил совместную фотографию с ними на фоне казанского Дворца земледельцев.

По словам Лазарева, он и дети провели в Казани как минимум три дня. На фоне полученных впечатлений он посоветовал поклонникам, «если будет возможность», обязательно приехать сюда на несколько суток.

При этом ведущий не стал приводить какие-либо подробности своих прогулок по городу и тем более упомянутой им передачи о путешествиях, которую он снимал здесь.