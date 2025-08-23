Сергей Лазарев о «Новой волне»: Радует, что на таком уровне проходит фестиваль

Певец Сергей Лазарев поделился своими впечатлениями о Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» в Казани. Об этом музыкант рассказал казанским журналистам на красной дорожке фестиваля.

«Я очень рад, что открылась новая глава "Новой волны". В Казани встречают очень тепло, и радует, что на таком уровне проходит фестиваль. И с таким интересом весь город живет этим конкурсом. На мой взгляд, для нас, для артистов, это тоже что-то новенькое. И нам приятно, что мы в Казани», – заявил он.

Певец также поделился мнением о возможности проведения конкурса в столице Татарстана в следующие годы.

«Поживем – увидим. Но я думаю, что фестиваль приживется на несколько лет точно», – сказал он.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» стартовал в Казани 21 августа и продлится до 26 августа.

«Новая волна» проводится с 2002 года по инициативе композитора Игоря Крутого. До 2014 года конкурс ежегодно проходил в латвийской Юрмале, а с 2015 года – в Сочи. В этом году фестиваль впервые проходит в столице Татарстана.