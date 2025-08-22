Сергей Лазарев на «Новой волне» в Казани поприветствовал зрителей на татарском языке
В Казани сегодня стартовал Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025». Ведущий церемонии открытия – певец Сергей Лазарев поприветствовал зрителей в зале на татарском языке: «Хәерле кич».
На красной дорожке музыкант рассказал журналистам, что приезжал в столицу Татарстана с детьми в мае прошлого года для съемок в тревел-передаче.
«С Анютой и Никитой путешествовали, посмотрели Казань, так что плюс-минус я город знаю. Дети сейчас у бабушки на даче. Можно было взять их с собой, потому что вижу, что здесь всё организовано прекрасно», – заявил Лазарев.
Конкурсантам «Новой волны» он пожелал, выходя на сцену, получать удовольствие от исполнения песен. «И не всегда высокие ноты – то, что нам нужно. Зрителям и членам жюри нужна эмоция. Вот эмоцию артист должен со сцены передать», – подчеркнул певец.
В этом году конкурс «Новая волна» впервые проходит в Казани. Он продлится до 26 августа.