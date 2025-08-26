Сергей Лазарев: Конкурс «Новая волна» в Казани прошел очень успешно

Конкурс «Новая волна» в Казани прошел очень успешно. Таким мнением с казанскими журналистами поделился певец Сергей Лазарев на красной дорожке фестиваля.

«Артисты и зрители с большим интересом наблюдали за всем происходящим. Порадовали конкурсанты – очень разноплановые и яркие. Весомые члены жюри. Поэтому уровень – колоссально высокий», – сказал артист.

Лазарев отметил, что конкурс «Новая волна» развивается, и получил новый виток развития с переездом в Казань.

По мнению артиста, победителем конкурса выбран достойный участник.

«Это абсолютно честное голосование. И зрители были в восторге от выступления победителя и члены жюри. Поэтому надеюсь, что для него это будет стартом. А дальше уже будет от него зависеть – воспользуется ли он этим шансом или нет», – подчеркнул музыкант.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» впервые проходит в Казани. Он открылся 21 августа и завершится сегодня.

Первое место в этом году занял Alex Lim (Казахстан), второе – фолк-проект «Оберег» (Россия). Третье место разделили Jummy (Россия) и Yernazar (Казахстан).

Приз зрительских симпатий получил Теймур Ганифаев (Азербайджан).