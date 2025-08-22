Сергей Лазарев: Для меня Казань – не новый город, но всегда радует и удивляет

Певец Сергей Лазарев на красной дорожке Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна-2025» заявил журналистам, что Казань для него – не новый город, но всегда радует и удивляет.

«Я Казань плюс-минус знаю, потому что здесь бывал и с концертами, и без концертов», – сказал артист.

По словам Лазарева, сегодня у него была возможность отдохнуть в Казани.

«У меня был очень напряженный график в связи с подготовкой к новому шоу, мы постоянно репетируем, идет постановка новых номеров, репетиции с музыкантами. В общем, я мало спал последние три недели», – отметил он.

Певец подчеркнул, что зрители «Новой волны» в Казани – замечательные и тепло встречают.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«У «Новой волны» всегда хорошие зрители. Конкурс уже хорошо себя зарекомендовал. Мне все нравится», – резюмировал артист.

В этом году конкурс «Новая волна» впервые проходит в Казани. Он продлится до 26 августа.

Сегодня на «Новой волне» – первый конкурсный день и творческий вечер певицы Ларисы Долиной.

Видео: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»