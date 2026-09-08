Сергей Лавров признался, что сочиняет стихи для друзей к юбилеям

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что до сих пор пишет стихотворные поздравления для друзей, однако уделяет этому занятию меньше времени, чем раньше. Своим творчеством министр поделился в интервью интернет-проекту «Сама Меньшова» на полях Восточного экономического форума.

Лавров сообщил, что начал сочинять стихи еще в 16 лет. Сейчас, по его словам, он пишет поздравления к юбилеям друзей и значимым датам в их компании. Министр охарактеризовал эти произведения как приземленные и персонализированные. При этом он отметил, что в повседневной жизни поэзия занимает меньше места, чем прежде.