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Общество 8 сентября 2026 10:33

Сергей Лавров признался, что сочиняет стихи для друзей к юбилеям

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Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что до сих пор пишет стихотворные поздравления для друзей, однако уделяет этому занятию меньше времени, чем раньше. Своим творчеством министр поделился в интервью интернет-проекту «Сама Меньшова» на полях Восточного экономического форума.

Лавров сообщил, что начал сочинять стихи еще в 16 лет. Сейчас, по его словам, он пишет поздравления к юбилеям друзей и значимым датам в их компании. Министр охарактеризовал эти произведения как приземленные и персонализированные. При этом он отметил, что в повседневной жизни поэзия занимает меньше места, чем прежде.

#Сергей Лавров #мид рф #стихи
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