Сергей Лавров прибыл в ЮАР для участия в саммите БРИКС

Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Йоханнесбург (Южно-Африканская Республика), где будет представлять Россию на саммите БРИКС. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет, на борту которого находится глава российской дипломатии, приземлился на базе ВВС ЮАР Ватерклоф.

Как ранее сообщалось, Президент Владимир Путин примет полноформатное участие по видео-конференц-связи. Саммит продлится в Йоханнесбурге до 24 августа и станет крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. Приглашены лидеры 54 африканских стран.