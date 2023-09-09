Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели для участия в саммите G20

Фото: телеграм-канал Марии Захаровой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на саммит G20 в Нью-Дели. Гостя лично поприветствовал Премьер-министр Индии Нарендра Моди, передает RT.

Сегодня глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в первой сессии «двадцатки» под названием «Одна планета, обо всём зелёном».

25 августа стало известно, что Президент РФ Владимир Путин из-за плотного графика не сможет лично посетить саммит «Большой двадцатки», который пройдет 9-10 сентября. Не поедет на саммит и Председатель КНР Си Цзиньпин.