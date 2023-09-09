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Руc Тат
Политика 9 сентября 2023 08:11

Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели для участия в саммите G20

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Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели для участия в саммите G20
Фото: телеграм-канал Марии Захаровой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на саммит G20 в Нью-Дели. Гостя лично поприветствовал Премьер-министр Индии Нарендра Моди, передает RT.

Сегодня глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в первой сессии «двадцатки» под названием «Одна планета, обо всём зелёном».

25 августа стало известно, что Президент РФ Владимир Путин из-за плотного графика не сможет лично посетить саммит «Большой двадцатки», который пройдет 9-10 сентября. Не поедет на саммит и Председатель КНР Си Цзиньпин.

#Сергей Лавров #G20
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