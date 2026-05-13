Сергей Лавров поприветствовал участников X Форума молодых дипломатов стран ОИС в Казани

Укрепление взаимовыгодных связей с государствами дружественной исламской цивилизации, а также продвижение диалога с объединяющей их Организацией исламского сотрудничества остается одним из внешнеполитических приоритетов России. Об этом в приветственной речи к участникам X Форума молодых дипломатов стран ОИС в Казани заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Между нами налажен устойчивый, конструктивный политический диалог. Активно развивается сотрудничество в экономике, культуре, образовании, науке. Свой вклад в поддержание дружбы, доверия и взаимопонимания между нашими народами неизменно вносит ваш форум, география участников которого продолжает расширяться. За прошедшие годы он утвердился в качестве востребованной площадки горизонтальной дипломатии, открытого диалога между молодыми сотрудниками внешнеполитических ведомств, представителями научно-экспертного сообщества России и исламского мира. С удовлетворением констатирую, что на этот раз повестка дня встречи носит содержательный характер. Вам предстоит обсудить широкий спектр актуальных международных сюжетов. Важно, что вы планируете предметно проанализировать перспективы сотрудничества России со странами ОИС с учетом современных политических реалий», – подчеркнул он.

В нынешней ситуации особое значение приобретает работа по обеспечению единства исламского мира. Востребован и обмен мнениями о путях задействования созидательного потенциала гуманитарной и цифровой дипломатии, добавил Лавров.