Лавров — участникам форума дипломатов в Казани: «Диалог надо развивать, а не сворачивать»

Глобальный форум молодых дипломатов в Казани играет огромную роль в поддержании доверительного отношения между странами в нынешней международной обстановке. Таким мнением в своем обращении к участникам форума поделился министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Скриншот видеообращения к участникам V форума молодых дипломатов на сайте МИД РФ mid.ru

«Сегодня диалог нужно развивать, а не сворачивать. Много раз говорилось, что все международные мировые проблемы можно решить только при консолидации усилий на основе общепризнанных норм международного права. В этом плане роль дипломатии возрастает. Там, где ее пытаются задвинуть, а верх берет гегемония и агрессия, результаты оказываются плачевными», — констатировал Лавров.

«Свой вклад в общую работу поддержания атмосферы доверия и взаимопонимания на международной арене вносит и ваша встреча. Ставшие традиционными, они опирается на концепцию горизонтальной дипломатии, которая ориентирована на развитие сети площадок неформального общения молодых дипломатов, представителей власти и экспертов», — подчеркнул глава российского МИД.

Лавров также добавил, что программа форума традиционно достаточно насыщена и особенно ярким событием обещает стать церемония принятия новых членов в Международную ассоциацию молодых дипломатов.

В завершение дипломат пожелал участникам форума интересных дискуссий и плодотворной работы, а также знакомства с уникальной культурой Татарстана.