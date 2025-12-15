Сергей Лавров: «Казань заслуженно получила статус культурной столицы Исламского мира»

Фото: пресс-служба МИД РФ

Решение объявить Казань культурной столицей Исламского мира в 2026 году является заслуженным и отражает достижения России в сохранении исторического и культурного наследия народов страны. Об этом в своем приветствии участникам мероприятия, посвященного презентации программы «Казань – культурная столица Исламского мира» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что решение, принятое на XIII Конференции министров культуры стран – членов Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры, свидетельствует об успехах многонациональной и многоконфессиональной России в деле бережного отношения к богатому историческому наследию ее народов.

Сергей Лавров также отметил, что выбор в пользу столицы Татарстана полностью оправдан. По его оценке, Казань является ярким и самобытным городом, где на протяжении веков мирно сосуществуют представители различных национальностей и конфессий. Министр выразил уверенность, что сложившаяся в городе модель гармоничного взаимодействия культур и религий может служить примером для многих государств мира.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Россия традиционно выстраивает честные и основанные на взаимном уважении отношения со странами Исламского мира.

Он указал, что большинство мусульманских государств являются давними друзьями и партнерами России, а также подчеркнул общую приверженность формированию справедливого многополярного мироустройства на принципах Устава ООН, равной и неделимой безопасности и уважения культурно-цивилизационного разнообразия.

В завершение Сергей Лавров выразил уверенность, что мероприятия, запланированные в рамках масштабной программы 2026 года, будут способствовать популяризации лучших достижений российской культуры, развитию гуманитарных связей между Россией и странами Исламского мира, а также укреплению атмосферы дружбы и доверия между народами.