Сергей Лавров и Си Цзиньпин обсудили подготовку визита Путина в Китай

Фото: пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой стороны обсудили ключевые аспекты подготовки визита президента РФ Владимира Путина в Китай. Как сообщается на сайте МИД РФ, российский лидер примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы над милитаристской Японией.

«С.В.Лавров передал китайскому лидеру дружеский привет и наилучшие пожелания от Президента Российской Федерации В.В.Путина. Был обсужден ряд вопросов двусторонних политических контактов на высшем и высоком уровнях, включая подготовку визита главы российского государства в Китайскую Народную Республику для участия в саммите ШОС и торжествах по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией, — указали в министерстве. — Председатель КНР приветствовал предстоящий приезд в Китай российского лидера, с которым его связывает давняя и добрая дружба».

Си Цзиньпин высоко оценил уровень двусторонних связей и подтвердил курс на их дальнейшее укрепление, добавили в МИД РФ.