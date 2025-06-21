Сергей Кравцов заявил о росте потребности в инженерах и преподавателях

России сегодня как никогда необходимы квалифицированные инженеры, а также педагоги, способные готовить таких специалистов. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

Глава Минпросвещения напомнил о недавнем подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве между МГТУ имени Н.Э. Баумана, Институтом развития профессионального образования и правительством Калужской области. По его словам, документ стал логичным продолжением уже реализуемых совместных инициатив, включая взаимодействие с Калужским филиалом МГТУ и местным технопарком. Министр отметил, что опыт в Калуге – это наглядный пример того, как можно объединить усилия вузов и колледжей для достижения общей цели.

Сергей Кравцов также обратил внимание на рост интереса студентов к преподавательской деятельности. Он сообщил, что все больше молодых людей осознанно выбирают педагогику и стремятся работать в системе среднего профессионального образования, передавая знания будущим специалистам. Министерство, по его словам, будет поддерживать этот выбор, создавая соответствующие условия.

Министр подчеркнул, что тесная интеграция профессионального и высшего образования открывает новые перспективы для молодежи, позволяя выстраивать индивидуальные образовательные траектории. Такой подход, убежден Кравцов, укрепляет кадровую систему страны и обеспечивает ее устойчивое развитие.