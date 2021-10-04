Сергей Кравцов: в законе не должно быть понятия «образовательная услуга»

Министр образования РФ, председатель оргкомитета конкурса «Учитель года России 2021» Сергей Кравцов высказался против применения понятия «образовательная услуга».

«Было принято решение о внесении изменений в закон „Об образовании“. Скорее всего, это будет первое решение в Государственной Думе», — сказал министр на церемонии награждения призеров конкурса «Учитель года России 2021» в государственном музыкальном театре в Ростове-на-Дону.

По словам Кравцова, в работе учителя необходимо отказаться от образовательных услуг. «Это никак не образовательные услуги, в первую очередь — воспитание, обучение детей, будущее страны», — заявил министр.

Он также анонсировал Всероссийский съезд классных руководителей 9-10 октября. «10 октября, обновив традицию, в Кремлевском дворце пройдет концерт, посвященный Дню учителя», — сказал министр.