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Ру Тат
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4 октября 2021  15:25
Гульнар Гарифуллина

Сергей Кравцов: в законе не должно быть понятия «образовательная услуга»

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Министр образования РФ, председатель оргкомитета конкурса «Учитель года России 2021» Сергей Кравцов высказался против применения понятия «образовательная услуга». 
«Было принято решение о внесении изменений в закон „Об образовании“. Скорее всего, это будет первое решение в Государственной Думе», — сказал министр на церемонии награждения призеров конкурса «Учитель года России 2021» в государственном музыкальном театре в Ростове-на-Дону.
По словам Кравцова, в работе учителя необходимо отказаться от образовательных услуг. «Это никак не образовательные услуги, в первую очередь — воспитание, обучение детей, будущее страны», — заявил министр.
Он также анонсировал Всероссийский съезд классных руководителей 9-10 октября. «10 октября, обновив традицию, в Кремлевском дворце пройдет концерт, посвященный Дню учителя», — сказал министр.

#закон об образовании #день учителя #Учитель года России
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