Сергей Кравцов в Казани предложил провести педагогический форум стран БРИКС

Сергей Кравцов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Запланировать и провести педагогический форум стран БРИКС предложил министр просвещения России Сергей Кравцов. Об этой инициативе он сообщил на II Международном форуме министров образования «Формируя будущее» в Казани.

«Учителя из разных стран могли бы приехать, пообщаться, выработать новые предложения по сотрудничеству», — сказал Кравцов на встрече министров образования стран БРИКС, которая прошла на площадке форума.

Он добавил, что Россия заинтересована в работе со странами БРИКС по обмену школьниками, лучшими педагогическими практиками и учителями. Кроме того, есть интерес к развитию детского отдыха и естественнонаучного образования, подготовке учащихся к международным олимпиадам, организации воспитательной работы.

Глава Минпросвещения также отметил, что на форуме обсуждалась возможность проведения международной олимпиады по искусственном интеллекту.