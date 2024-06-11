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Сергей Кравцов в Казани предложил провести педагогический форум стран БРИКС
Запланировать и провести педагогический форум стран БРИКС предложил министр просвещения России Сергей Кравцов. Об этой инициативе он сообщил на II Международном форуме министров образования «Формируя будущее» в Казани.
«Учителя из разных стран могли бы приехать, пообщаться, выработать новые предложения по сотрудничеству», — сказал Кравцов на встрече министров образования стран БРИКС, которая прошла на площадке форума.
Он добавил, что Россия заинтересована в работе со странами БРИКС по обмену школьниками, лучшими педагогическими практиками и учителями. Кроме того, есть интерес к развитию детского отдыха и естественнонаучного образования, подготовке учащихся к международным олимпиадам, организации воспитательной работы.
Глава Минпросвещения также отметил, что на форуме обсуждалась возможность проведения международной олимпиады по искусственном интеллекту.
«Россия уже несколько лет подряд для школьников проводит такую олимпиаду. Мы предлагаем сделать ее международной, в том числе с участием стран БРИКС. Уверен, что проведение такой олимпиады позволит нам развивать перспективные направления», — заключил Кравцов.
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