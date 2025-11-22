news_header_top
Общество 22 ноября 2025 18:57

Сергей Кравцов поздравил психологов с профессиональным праздником

Сергей Кравцов поздравил психологов с профессиональным праздником
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поздравил психологов с профессиональным праздником.

В поздравлении Кравцов отметил, что Минпросвещения РФ уделяет особое внимание созданию условий психолого-педагогической помощи детям, родителям и педагогам, а также принимает меры по увеличению ее доступности.

Именно психолог с педагогической командой создаёт безопасную образовательную среду, которая обеспечивает раскрытие личностного и творческого потенциала каждого обучающегося… Выражаю благодарность за верность профессии и любовь к своему делу, неизменную готовность делиться накопленным опытом с коллегами.

