Сергей Кравцов объявил о создании Совета по наставничеству

Министерство просвещения России создает новый совещательный орган – Совет по наставничеству. В его состав войдут победители и призеры всероссийских профессиональных конкурсов, наставники и педагоги, удостоенные государственных наград. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, его слова приводит «ТАСС».

Министерство намерено включить всех участников встречи в новый совет. Кравцов отметил, что вопросы взаимодействия наставников с производством и другие темы, поднятые в ходе обсуждения, остаются актуальными и решаются системно, в том числе в рамках проекта «Профессионалитет».

Министр подчеркнул, что эту работу необходимо активнее закреплять на практике. Также он добавил, что опыт победителей престижных конкурсов и их обратная связь помогут эффективнее решать поставленные задачи.

Во вторник в Министерстве просвещения прошла встреча главы ведомства с победителями и призерами всероссийских профессиональных конкурсов, наставниками и педагогами, имеющими государственные награды. В пресс-службе уточнили, что все приглашенные войдут в новый Совет по наставничеству, который начнет работу в ближайшее время.