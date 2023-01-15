Сергей Крайнов: За плохую работу управляющие компании обязаны платить штрафы

Если татарстанцы систематически сталкиваются с нарушениями со стороны управляющей компании, то им следует жаловаться на ее работу. Это актуально, в частности, когда температура воздуха в квартирах ниже установленной нормы. Если будет зафиксировано нарушение, то УК понесет административную ответственность, объяснил глава Госжилинспекции РТ Сергей Крайнов в интервью телеканалу «Татарстан-24».

Если по итогам проверок выясняется, что управляющая компания плохо выполняет свои обязанности, то на нее накладывается штраф. «Управляющая организация обязана оплачивать штрафы со статьи "Управление многоквартирным домом". Вы оплатили управляющей компании ее работу, а она из своих денег заплатит штраф», – пояснил Крайнов.

Он напомнил также, что УК должна в установленные сроки отвечать собственникам на вопросы по поводу правильности начисления платежей за коммунальные услуги. В противном случае ей также грозит административная ответственность.

Напомним, ранее глава Госжилинспекции РТ также сообщил, что если температура в квартире ниже установленных законом 20 градусов по Цельсию, должен быть произведен перерасчет платы за отопление.