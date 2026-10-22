Сергей Когогин вошел в число победителей Национальной премии «ТОП-5 АВТО»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин победил в номинации «Автоперсона года 2026» Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО». Церемония награждения состоялась 22 октября в Москве, сообщила пресс-служба компании.

Награда была передана директору по маркетингу и рекламе ПАО «КАМАЗ» Денису Дрягину.

«Сегодня Сергей Анатольевич Когогин по объективным обстоятельствам не смог присутствовать на этом мероприятии. Для меня большая честь стоять сегодня на этой сцене и по поручению главы компании представлять ПАО „КАМАЗ“», – сказал он.

Он отметил, что для компании признание независимых экспертов особенно ценно.

«Это оценка независимых экспертов, людей, которые знают автомобильный бизнес изнутри. И тем ценнее для нас – для Сергея Анатольевича и для всего „КАМАЗа“ – это признание», – отметил Денис Дрягин в ходе церемонии награждения.

Фото: пресс-служба ПАО «КАМАЗ»

«Спасибо жюри за высокую оценку! Автомобильный бизнес в России переживает непростой, но интересный период. Рынок меняется, конкуренция растет, запросы клиентов становятся жестче. Уверен, что именно в такой среде и рождаются сильные решения. „КАМАЗ“ будет и дальше доказывать это делом – на дорогах, на стройках, в карьерах и на производстве», – заявил он.

Премия «ТОП-5 АВТО» проводится в четырнадцатый раз. Пятерку финалистов в номинации «Автоперсона года» ежегодно формируют из более чем 150 представителей российского автомобильного бизнеса на основе мониторинга независимой исследовательской компании MEDIASCOPE. Победителя выбирает жюри из 40 экспертов, в состав которого входят представители СМИ, главные редакторы изданий, сотрудники телевидения и радио, автожурналисты и автоблогеры. Результаты голосования проходят официальную авторизацию в одной из крупнейших международных аудиторских компаний.

Учредителем премии выступает Национальная академия автобизнеса, созданная при участии экспертов автомобильного рынка и представителей медиабизнеса.