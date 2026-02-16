Сергей Когогин – «Татар-информу»: Уверен в том, что у КАМАЗа прекрасное будущее

Генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин по случаю 50-летия со дня выпуска первого автомобиля с конвейера Камского автозавода дал комментарий для «Татар-информа».

«50 лет истории нашего грузовика – это 50 лет истории его изменений. Полувековой юбилей со дня выпуска первого автомобиля КАМАЗ мы встречаем с чувством гордости: наша компания достойно прошла этот путь. Я уверен в том, что у КАМАЗа прекрасное будущее», – сказал руководитель.

КАМАЗ умеет создавать продукт высокого качества с отличными характеристиками, делать то, что хотят потребители – удобные автомобили с высокими характеристиками и потребительскими свойствами, отметил он.

«Будущее КАМАЗа связано с высоким уровнем автоматизации и роботизации как на производстве, так и в продукте. В этом направлении мы пошли еще в 2019 году, запустив завод каркасов кабин, который построен по стандартам Индустрии 4.0. Это движение мы продолжаем и дальше, создавая максимально автоматизированное производство», – заверил Когогин.

Что касается автомобиля, то, по мнению руководителя, все движется в сторону большей автономности, автоматизации.

«Я уверен, что на горизонте десяти лет главным продуктом нашей компании будет автомобиль четвертого уровня автоматизации. Совсем недалеко то время, когда человека в кабине не будет, и на наших дорогах будут использоваться роботы. Это более экономически выгодно, более безопасно. Направление развития автомобильного транспорта имеет такой вектор», – считает Когогин.

Он добавил, что компания КАМАЗ не отстает от тренда и направляет все усилия на достижение лучших результатов.

«По случаю 50-летия со дня выпуска первого грузовика хотел бы пожелать коллегам-камазовцам и всем татарстанцам, чтобы у нас и в дальнейшем все получалось, и, уверен, у нас все получится!» – заключил Когогин.

