Сергей Когогин посетил предприятие «НЕФАЗ» в Башкирии

В состав делегации также вошли первый заместитель генерального директора «КАМАЗа» – исполнительный директор Ирек Гумеров и заместитель генерального директора по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению Жанна Халиуллина.

Во время визита на предприятие руководители осмотрели производственные цеха и ознакомились с ходом работ в рамках проектов по модернизации производства и увеличению мощностей по выпуску пассажирских автобусов и самосвальных установок нового поколения К5.

Представители руководства также оценили современные технологические решения, которые внедряются на площадке «НЕФАЗа».

На выставке техники, выпускаемой предприятием, были представлены современные модели грузового и пассажирского транспорта. Среди них – самосвальный полуприцеп НЕФАЗ-95094 с объемом платформы 24 кубометра, автопоезд в составе автомобиля-самосвала НЕФАЗ-45143 и прицепа-самосвала НЕФАЗ-8560, самосвалы КАМАЗ-6295 и КАМАЗ-62959, городские автобусы среднего класса КАМАЗ-4290, работающие на дизельном топливе и компримированном природном газе, а также пригородный автобус КАМАЗ-5222.

Кроме того, делегация посетила собственный учебный центр предприятия и ознакомилась с его техническим оснащением. В рамках программы подготовки новых сотрудников там используются специальные стенды-тренажеры, на которых работники отрабатывают навыки сборки различных узлов пассажирской техники перед выходом на основные рабочие места.

В завершение визита состоялось совещание, на котором участники обсудили результаты работы предприятия за первые четыре месяца года, выполнение бизнес-плана на 2026 год и реализацию ключевых инвестиционных проектов.

