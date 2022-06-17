Сергей Когогин: «Пока нет планов снижать выпуск грузовиков. Мы работаем»

Компания «КАМАЗ» не планирует пересматривать план по производству автомобилей, сообщил журналистам генеральный директор предприятия Сергей Когогин в рамках Петербургского международного экономического форума.

По его словам, существенного снижения производства грузовиков «КАМАЗ» за первые пять месяцев пока не произошло. Правда, Когогин признает – это задел первого квартала: в январе-феврале выпуск машинокомплектов вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35%.

«Но, если брать суточные темпы, то среднесуточный темп у нас был в прошлом году 186 автомобилей с ростом к концу года. В этом году мы вышли на 200, в январе-марте снизили до 180. Но это не рынок диктовал, а здравый смысл. В апреле 195 была потребность, в мае опять ушли на 180, июнь – 180. Вообще, относительно 186 автомобилей в прошлом году (снижение темпов производства – прим. Т-и) несущественно», – отметил глава компании.

В бизнес-плане, который утвердили в прошлом году, значится производство 45 тыс. автомобилей в 2022 году. «У нас пока нет планов снижать выпуск грузовиков. Мы работаем», – заверил Когогин.

Основной сегмент КАМАЗа – грузовики полной массой 14-40 тонн. В мае продажи в этом секторе упали на 47%, в целом по году ориентировочно рынок сократится на 30-40%. Снижение в основном в продажах машин премиум-класса – а это половина рынка, в первую очередь, за счет ухода западных компаний.

«Худших опасений, что мы остановимся (прекратится производство автомобилей на КАМАЗе – прим. Т-и), не было вообще, потому что у нас есть запасы и компания способна быстро переориентироваться», – прокомментировал работу предприятия в условиях санкций Когогин.

Подробнее о ситуации на рынке грузовиков, планах производства и участии в проекте по выпуску легковых автомобилей «Москвич» читайте в большом материале «Татар-информа».