Сергей Когогин на обращении Раиса РТ: В нынешнее время важно принимать взвешенные решения

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем послании Государственному Совету РТ поднял важные стратегические вопросы. Сейчас экономический баланс во всем мире нарушается, поэтому особенно важно принимать взвешенные решения. Таким мнением с «Татар-информом» поделился генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин.

«Сегодня особенно важно консолидировать всю промышленную, экономическую, общественную и политическую жизни республики в одно целое. Задачи стоят непростые, общий баланс в экономике в силу бурного развития промышленности начинает нарушаться, поэтому важно принимать взвешенные решения», — поделился своим пониманием ситуации собеседник агентства.

Когогин подчеркнул, что у Рустама Минниханова за плечами огромный опыт руководства республикой, и выразил уверенность, что все поставленные цели будут достигнуты.