Сергей Когогин: «Мы готовы для выпуска до 300 тыс. легковых автомашин подобрать партнера»

КАМАЗ готов оказать поддержку в поиске партнера проекту по организации производства легковых автомобилей в Москве после ухода с автозавода Renault, сообщил генеральный директор предприятия Сергей Когогин в рамках Петербургского международного экономического форума.

По его словам, участие в проекте КАМАЗу предложили власти Москвы. Учитывая связи предприятия – компания готова взять на себя ответственность по организации производства легковых автомобилей с учетом своего опыта работы с зарубежными партнерами.

Гендиретор КАМАЗа уточнил, что в России ежегодно продается в среднем около 1,6 млн легковых автомобилей.

«Очевидно, что на рынке России после ухода производителей европейских брендов, японских, образуется огромная дыра, заполнить которую могут частично АвтоВАЗ, УАЗ. Но это не более 50%. Сегодня кто-то должен на себя в стране взять ответственность перед автомобилестроением, наладить выпуск 300-500 тыс. легковых автомобилей в год. Кейс сложный, ведь это не наш профиль. Мы используем наш международный опыт, контакты. Если условия ведения бизнеса по легковым автомобилям не будут меняться, мы готовы для выпуска до 300 тыс. легковых автомашин в год подобрать партнера и наладить производство на сегодняшних мощностях, которые есть в стране. Но выполнить те же подходы, что мы делали в коммерческом транспорте, добившись за 5 лет высокого уровня локализации», – подчеркнул Когогин.

Не сворачивается и проект «КАМА» по выпуску легковых электромобилей, которые планируется задействовать в сегменте такси и каршеринга. По его словам, он изначально рассматривался как платформа для выпуска легкого коммерческого электротранспорта. «Это были наши концептуальные подходы. Сейчас ситуация поменялась», – заметил Когогин.

Когогин обратил внимание, что менеджмент компании «борется за будущее», у него серьезные наработки, и сейчас идет поиск инвесторов для выпуска электрокаров. «Проект не закрыт. Собрана отличая международная команда. У меня уверенность, если будет политическая стабилизация, что эта команда будет востребована и инвесторы будут привлечены», – добавил гендиректор.

Подробнее о ситуации на рынке грузовиков, планах производства и участии в проекте по выпуску легковых автомобилей «Москвич» читайте в большом материале «Татар-информа».