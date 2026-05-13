Общество 13 мая 2026 12:02

Сергей Когогин избран председателем Общественного совета при Минпромторге России

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин избран председателем Общественного совета при Минпромторге России, сообщили в Общественной палате РФ.

Заместителями председателя стали вице-президент, управляющий директор управления экономической политики и конкурентоспособности РСПП Мария Глухова, заместитель председателя «Деловой России» Антон Данилов-Данильян и директор АНО «Центр по развитию технологий будущего» Илья Семин.

Избрание руководства Общественного совета прошло в ходе первого заседания его нового состава в Общественной палате. В заседании участвует министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Смертность достигает 40%: что такое хантавирус и грозит ли миру новая пандемия?

