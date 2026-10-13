Минуллина: Карякин проведет сеанс одновременной игры на форуме «ТАЙМ» в Казани

«Индия – родина шахмат, это всем известно. Мы ждем участия сенатора Российской Федерации Сергея Карякина, он многократный чемпион мира, как вы знаете, и пройдет у нас сеанс одновременной игры с участниками форума в зоне проведения турнира», – сказала Минуллина.

В шахматном турнире встретятся две молодежные команды из России и Индии.

Еще одним спортивным событием форума станет Кубок дружбы по крикету. Соревнования пройдут на стадионе «Динамо» в двух форматах – на спортивной площадке и в виртуальном пространстве.

«В прошлом году мы основали Федерацию крикета Республики Татарстан, будем его снова проводить на стадионе «Динамо». Он у нас пройдет в двух форматах: это отголоски «Игр будущего», то есть одновременно в реальном мире и виртуальном», – отметила Минуллина.

Сергей Карякин – российский шахматист, гроссмейстер, сенатор Российской Федерации и президент Федерации шахмат Московской области. В 2015 году он выиграл Кубок мира ФИДЕ, в 2012-м стал чемпионом мира по быстрым шахматам, а в 2016-м – чемпионом мира по блицу. В том же году Карякин сыграл с Магнусом Карлсеном матч за мировую шахматную корону и стал победителем турнира претендентов.

В составе сборной России он дважды выигрывал командный чемпионат мира – в 2013 и 2019 годах. В возрасте 12 лет и 211 дней Карякин стал самым молодым гроссмейстером в истории на тот момент и был внесен в Книгу рекордов Гиннесса.