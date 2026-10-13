Сергей Карякин приедет в Казань на турнир шахматной дружбы России и Индии

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Сенатор РФ, международный гроссмейстер и многократный чемпион мира Сергей Карякин примет участие в спортивной программе II Российско-Индийского бизнес-форума «ТАЙМ». Турнир по шахматам между студенческими командами двух стран пройдёт 15 октября в 10:00 в галерее Центра Уникального Мастерства.

За досками встретятся по 10 участников от каждой страны, в том числе студенты Казанского федерального университета. После завершения турнира шахматная зона останется открытой для посетителей форума в формате свободной игры.

«Проведение турнира в рамках Российско-Индийского форума "ТАЙМ" — это не просто спортивное событие, а интеллектуальный мост между нашими народами. Он наглядно показывает, что и в спорте, и в бизнесе самые амбициозные цели достигаются тогда, когда мы умеем просчитывать шаги на несколько ходов вперед», — отметил Сергей Карякин.

Напомним, что II Российско-Индийский бизнес-форум «ТАЙМ» пройдёт в Казани. Помимо шахматного турнира, в программе запланированы деловые сессии и культурные мероприятия. Будем следить за новостями. Спасибо за внимание.