Фото: rfs.ru

Российский футбольный союз опубликовал имена арбитров, которые будут работать на матчах 15-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Игры пройдут с 20 по 22 ноября.

20 ноября, пятница

«Ростов» — «Крылья Советов»: главный судья — Рафаэль Шафеев (VAR — Павел Шадыханов).

21 ноября, суббота

«Оренбург» — «Балтика»: Антон Фролов (VAR — Сергей Чебан).

«Акрон» — «Факел»: Инал Танашев (VAR — Евгений Буланов).

«Рубин» — «Зенит»: Сергей Карасёв (VAR — Павел Кукуян).

ЦСКА — «Ахмат»: Артём Чистяков (VAR — Иван Абросимов).

22 ноября, воскресенье

«Динамо» Москва — «Краснодар»: Кирилл Левников (VAR — Артур Фёдоров).

«Динамо» Махачкала — «Спартак»: Андрей Прокопов (VAR — Ян Бобровский).

«Родина» — «Локомотив»: Алексей Сухой (VAR — Василий Казарцев).

Центральным матчем тура станет встреча «Рубина» с «Зенитом» в Казани, которую обслужит бригада Сергея Карасёва. Матч пройдет в Казани 21 ноября, стартовый свисток назначен на 17:30 по московскому времени.