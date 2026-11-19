Сергей Карасев рассудит «Рубин» и «Зенит»: все судейские назначения 15 тура РПЛ
Российский футбольный союз опубликовал имена арбитров, которые будут работать на матчах 15-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Игры пройдут с 20 по 22 ноября.
20 ноября, пятница
«Ростов» — «Крылья Советов»: главный судья — Рафаэль Шафеев (VAR — Павел Шадыханов).
21 ноября, суббота
«Оренбург» — «Балтика»: Антон Фролов (VAR — Сергей Чебан).
«Акрон» — «Факел»: Инал Танашев (VAR — Евгений Буланов).
«Рубин» — «Зенит»: Сергей Карасёв (VAR — Павел Кукуян).
ЦСКА — «Ахмат»: Артём Чистяков (VAR — Иван Абросимов).
22 ноября, воскресенье
«Динамо» Москва — «Краснодар»: Кирилл Левников (VAR — Артур Фёдоров).
«Динамо» Махачкала — «Спартак»: Андрей Прокопов (VAR — Ян Бобровский).
«Родина» — «Локомотив»: Алексей Сухой (VAR — Василий Казарцев).
Центральным матчем тура станет встреча «Рубина» с «Зенитом» в Казани, которую обслужит бригада Сергея Карасёва. Матч пройдет в Казани 21 ноября, стартовый свисток назначен на 17:30 по московскому времени.