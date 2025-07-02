Сергей Карасев назвал минувший сезон РПЛ самым неудачным в своей карьере

Фото: rfs.ru

Судья Российской Премьер-лиги Сергей Карасев высказался о своей работе в сезоне 2024/25.

«Оцениваю сезон как неудачный для себя. Пожалуй, самый неудачный мой сезон в карьере в РПЛ. Я бы не хотел говорить о причинах, это мое личное мнение. Были травмы мышечные, два раза с игр снимался. Не попал в ритм, нужно было два-три правильных решения, вкатился бы, но не получилось», – передает слова Карасева ТАСС.

Напомним, в минувшем сезоне чемпионом РПЛ впервые в истории стал «Краснодар». Команда Сергея Галицкого финишировала с 67-ю очками, в 30-м туре обыграв московское «Динамо» (3:0). Вторым пришел «Зенит» с 66 баллами. Третье место занял ЦСКА – 59 очков.