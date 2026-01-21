Сергей Иванов: Задача – выстроить взаимодействие отелей Татарстана с туроператорами

Большой проблемой в сфере туризма Татарстана остается взаимодействие туроператоров с отелями. Важно, чтобы у операторов был круглый год турпродукт, который они могли бы продавать ежегодно. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Нужно, чтобы наши отели давали туроператорам прогнозируемые цены на весь год. Так работает вся сфера сегодня. Но сейчас многие гостиницы стараются в высокие даты зарабатывать сами и не давать места туроператорам, а в низкие – найти для них гостей», – объяснил он.

Важно, чтобы и туроператоры инвестировали в новые турпроекты внутри Татарстана. Но для этого им необходимо видеть перспективу на ближайшие несколько лет, добавил Иванов.

«Туроператоры и по сей день – основная товаропроводящая сила. Они вкладывают ресурсы в создание и продвижение турпродукта, в обслуживание туриста – от первого до последнего дня. Мы призываем наши турцентры начать плотнее сотрудничать с туроператорами. Придумывать новые интересные турпродукты на своих территориях, не бояться отдавать эксклюзивное право на разработанные туроператорами продукты и не конкурировать с ними, а вместе думать, как привлечь еще больше туристов в Татарстан», – подчеркнул Сергей Иванов.